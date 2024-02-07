Carlsberg понесла многомиллиардные убытки после выхода из России

Чистый убыток пивоваренной компании Carlsberg в 2023 году вырос в 38 раз год к году и составил $5,9 млрд. Причиной стал уход концерна с российского рынка, пишет Carlsberg в финансовом отчете за четвертый квартал 2023 года.

В прошлом году чистый убыток Carlsberg составил 40,8 млрд датских крон (около $5,9 млрд) по сравнению с 1,1 млрд крон годом ранее. Компания объясняет рост убытка деконсолидацией российского бизнеса и обесценением активов на 48,5 млрд крон.

Несмотря на уход из РФ, выручка Carlsberg в 2023 году выросла на 4,7% и достигла 73,6 млрд крон. В IV квартале рост составил 6,3% к аналогичному периоду 2022 года.

Осенью стало известно, что Carlsberg потребовал компенсацию убытков от России из-за передачи управления «Балтикой» Росимуществу. Компания угрожала обращением в международный суд, если вопрос не будет решен за полгода.

При этом в конце октября CEO обвинил российские власти в «краже» бизнеса. В ответ Минфин РФ отверг обвинения, называя внешнее управление ответом на санкции. Дмитрий Медведев заявил, что Carlsberg прекратил деятельность в России самостоятельно и выразил благодарность за инвестиции.

Ранее датские компании заявили о планах остаться в России.