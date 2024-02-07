Депутат назвал причину заморозки операций банка Китая с РФ

Крупный банк Китая Chouzhou Commercial остановил расчеты с Россией из-за возможных санкций со стороны США. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Артем Кирьянов.

Ранее Chouzhou Commercial Bank уведомил клиентов о приостановке операций с РФ и Беларусью. Банк прекратил расчеты через SWIFT, СПФС и CIPS. По словам Кирьянова, такое решение связано с угрозой вторичных санкций.

«Будем следить за развитием ситуации», – отметил депутат.

По его словам, Chouzhou Commercial Bank может уйти, но появятся другие банки, чтобы поддерживать торговлю России.

1 февраля турецкие банки начали закрывать счета российских компаний и ужесточили требования к физическим лицам из России, планирующим открыть карточку. К 5 февраля власти стран начали обсуждать создание российско-турецкого банка для решения проблем с транзакциями.

Ранее в Кремле прокомментировали ситуацию с проблемами компаний при расчетах с Китаем.