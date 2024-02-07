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Названы три страны, которые могут полностью заместить для россиян бананы из Эквадора

Ангола, Индия и Нигерия могут полностью заместить для России бананы из Эквадора

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Бананы из Анголы, Индии и Нигерии могли бы полностью заместить фрукты из Эквадора на полках российских магазинов. К такому выводу пришло РИА Новости на основании открытых данных.

У этих трех стран самая большая доля «свободного» остатка бананов, пишет издание. Кроме того, все они входят в топ-10 крупнейших мировых производителей этого фрукта.

На прошлой неделе Россельхознадзор выразил обеспокоенность ситуацией с поставками в Россию небезопасных бананов из Эквадора. Ведомство потребовало от страны с 5 февраля приостановить сертификацию бананов для пяти экспортеров, нарушивших требования.

Более того, с 9 февраля Россельхознадзор вводит запрет на ввоз выращенных в Эквадоре гвоздик из-за участившихся случаев нарушений фитосанитарных требований ЕАЭС при поставках товара.

Накануне власти Эквадора заявили, что предоставили РФ обоснование для снятия запрета на импорт товара.

Ранее стало известно, что Индия начала поставлять бананы в Россию.

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