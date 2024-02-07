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Нефтегазовые доходы России в январе выросли более чем в два раза

Минфин РФ: нефтегазовые доходы России в январе выросли на 58,7%

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Максим Богодвид/РИА Новости

Нефтегазовые доходы федерального бюджета России по итогам января 2024 года составили 675 млрд рублей, сообщается на сайте Минфина РФ. Показатель на 58,7% превышает значение за аналогичный период прошлого года.

Прирост произошел преимущественно за счет увеличения стоимости российской нефти, отмечается в пресс-релизе.

Общий объем доходов госбюджета за январь, по предварительной оценке, составил 2,396 трлн рублей (+76,6% год к году).

В начале недели стало известно, что Минфин РФ с 7 февраля вернется к покупке золота и валюты в рамках бюджетного правила. Совокупный объем средств, которые будут направлены на покупку, составит 73,2 млрд рублей.

До этого председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор может начать покупать китайский юань по бюджетному правилу.

Ранее в России отказались от введения налога на сверхприбыль для нефтегазовых компаний.

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