Эксперты ЦБ констатировали замедление инфляции в РФ

В декабре 2023 года и январе 2024-го текущие темпы роста потребительских цен в России заметно замедлились. Тем не менее они по-прежнему существенно превышают порог в 4% в годовом исчислении, сообщил Центральный банк РФ в очередном выпуске бюллетеня «О чем говорят тренды».

«Пока рано говорить об устойчивой тенденции к замедлению роста цен», — отмечено в обзоре регулятора.

Эксперты ЦБ подчеркивают, что аналитические индикаторы динамики цен в целом «указывают на некоторое ослабление устойчивого инфляционного давления, однако в значительно меньшей степени по сравнению с масштабами замедления общего роста цен».

Как подчеркивается, проинфляционное влияние временных факторов, которые вносили заметный вклад в ускорение роста цен во второй половине 2023-го, сменилось дезинфляционным.

Кроме того, в декабре понижательное давление на цены оказали технические факторы: сезонность новых услуг внутреннего туризма и перенос индексации тарифов общественного транспорта.

До этого эксперт предсказал сохранение ключевой ставки ЦБ РФ в феврале.

Ранее аналитик назвал предел ослабления курса рубля в 2024 году.