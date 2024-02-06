Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Эксперты ЦБ констатировали замедление инфляции в РФ

ЦБ: инфляция в России замедлилась, но говорить о тренде рано

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В декабре 2023 года и январе 2024-го текущие темпы роста потребительских цен в России заметно замедлились. Тем не менее они по-прежнему существенно превышают порог в 4% в годовом исчислении, сообщил Центральный банк РФ в очередном выпуске бюллетеня «О чем говорят тренды».

«Пока рано говорить об устойчивой тенденции к замедлению роста цен», — отмечено в обзоре регулятора.

Эксперты ЦБ подчеркивают, что аналитические индикаторы динамики цен в целом «указывают на некоторое ослабление устойчивого инфляционного давления, однако в значительно меньшей степени по сравнению с масштабами замедления общего роста цен».

Как подчеркивается, проинфляционное влияние временных факторов, которые вносили заметный вклад в ускорение роста цен во второй половине 2023-го, сменилось дезинфляционным.

Кроме того, в декабре понижательное давление на цены оказали технические факторы: сезонность новых услуг внутреннего туризма и перенос индексации тарифов общественного транспорта.

До этого эксперт предсказал сохранение ключевой ставки ЦБ РФ в феврале.

Ранее аналитик назвал предел ослабления курса рубля в 2024 году.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами