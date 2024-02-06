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В Катаре ожидают дефицита газа в мире

Катарский министр энергетики Аль-Кааби предрек дефицит газа к 2025 году

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Shutterstock

В Катаре ожидают дефицита газа на мировом рынке в период с 2025 по 2030 год. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на катарского министра по энергетике Саад бен Шарида аль-Кааби.

По его словам, в ближайшие годы газ станет самым востребованным энергоресурсом в мире. Однако уже к середине 2020-х годов начнется его нехватка на глобальном уровне.

Аль-Кааби связывает такой прогноз с последствиями отказа Европы от российского газа. Это привело к изменению логистических цепочек и резким скачкам цен на рынке.

В 2022 году Газпром сократил экспорт за рубеж почти вдвое. Поставки в Европу прекратились по ряду маршрутов.

В начале февраля американский экономист, профессор Ричард Вольф отметил, что Германия вынуждена приобретать энергоресурсы у США из-за невозможности их закупки у России. Он подчеркнул, что зависимость Германии от энергоресурсов России оказывает влияние на ее экономику. Эксперт также упомянул миграционный кризис и рост числа бездомных в Германии, отмечая высокий процент иностранных бездомных, включая детей и подростков.

Ранее решение Байдена по СПГ назвали «подарком» для Путина.

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