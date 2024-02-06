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В России зафиксировали падение цен на вторичное жилье

Аналитик Лапшина сообщила о массовом снижении цен в объявлениях о продаже жилья

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правительство Ростовской области

В последнюю неделю произошло массовое снижение цен в объявлениях о продаже вторичного жилья. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление аналитика ЦИАНа Елены Лапшиной.

По ее словам, собственники стали чаще менять цены на квартиры по сравнению с летом 2023 года. Большинство продавцов снижают стоимость, подстраиваясь под спрос. Пока речь идет о небольшом снижении цен в пределах 3%.

Лапшина отметила, что в ближайшее время обвала цен не ожидается. По прогнозу «Циана», в 2024 году стоимость вторичного жилья может снизиться на 7-10%.

«Наиболее вероятна стагнация цен в первом квартале и снижение во втором на фоне низкого спроса из-за высоких ставок по ипотеке», — добавила аналитик.

Накануе вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко отметила снижение спроса на ипотеку в России из-за ужесточения условий. Она указала на рост стоимости жилья и сложности в окупаемости инвестиций.

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