Эксперт предрек возможное падение рынка из-за отмены льготной ипотеки

Возможная отмена льготных программ по ипотеке в России может привести к падению объема рынка на 15-20%. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал генеральный директор девелоперской компании Level Group Кирилл Игнахин.

Как отметил эксперт, ипотека на сегодня составляет примерно 80% рынка и около 35% объема ипотеки сейчас составляют программы с господдержкой. Их лимит урезали вдвое, поэтому этот сегмент может упасть более чем на 60%. С учетом отмены комбинированной ипотеки снижение всего рынка может составить 20%.

«Однако есть и обратный эффект — часть заемщиков в любом случае купила бы квартиры, это 5-7% рынка. Поэтому в текущих реалиях падение может составить 15-20%», — резюмировал Игнахин.

Также на рынок влияет сохранение программ IT-ипотеки и семейной ипотеки, отметил эксперт.

«Дальнейшая политика, которая будет проводится в отношении этих программ, тоже сильно повлияет на рынок. Ранее президент уже объявил, что семейная ипотека будет продлена на три года, и уже обсуждаются ее параметры. Скорее всего, в этой части ипотечный рынок будет достаточно стабилен», — считает эксперт.

В случае, если обе программы льготной и семейной ипотеки продлены не будут, большинство покупателей комфорт — класса просто не сможет позволить себе улучшение жилищных условий. Кроме того, запрет комбинации госпрограммы и рыночной ипотеки смело можно назвать ошибкой.

«Лимит 6 миллионов рублей для льготной ипотеки по сути стимулирует продажи недвижимости стоимостью до 9 млн рублей — это скорее студия, а не семейная квартира. Доля таких лотов в Москве в открытом предложении не превышает 5%. Для бизнес-сегмента льготная ипотека — это инструмент, а не необходимость», — резюмировал эксперт.

Средняя сделка составляет около 30 млн рублей. Даже 12 млн. руб. или 18 млн. руб., максимально возможные суммы по семейной или ИТ ипотеке, покрывают только треть или половину стоимости, поэтому большое количество покупателей в этом сегменте, если и брали льготную ипотеку, то больше из соображений выгоды

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Как альтернативу ипотеке Игнахин порекомендовал обращать внимание на скидки и рассрочки от застройщиков, которые могут стать реальной заменой ипотеки.

До этого вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о планах кабмина продлить «Семейную ипотеку».

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