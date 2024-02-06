Германия решила не приостанавливать расследование по «Северным потокам»

Расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» продолжится. Об этом заявили РБК в Генпрокуратуре ФРГ.

«Наше расследование продолжается», — отметили в надзорном ведомстве.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что никакая дополнительная информация «не предоставляется».

Во вторник, 6 февраля, стало известно, что Швеция планирует объявить о прекращении следствия по ЧП на «Северных потоках». Согласно данным Süddeutscher Zeitung , NDR, WDR и ZEIT, ответственный прокурор Матс Люнгквист намерен заявить об окончании разбирательства по делу в ближайшие дни.

До этого в Кремле ответили на вопрос о расследовании диверсии на «Северных потоках». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, никто с российской стороной данными о расследовании не делился.

Ранее в ФРГ предложили награждать за информацию о подрыве «Северных потоков».