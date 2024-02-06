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«Роснано» инициирует банкротство фирмы, реализовывавшей проект планшетов

«Роснано» инициирует банкротство разработчика гибких планшетов «Пластик Лоджик»

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Госкорпорация «Роснано» намерена подать заявление в Арбитражный суд Москвы о банкротстве компании «Пластик Лоджик». Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе «Роснано».

«Пластик Лоджик» реализовывала проект по производству гибких планшетов. По итогам 2022 года она получила убыток в размере 702 млн рублей.

В «Роснано» отметили, что решение о банкротстве связано с оценкой перспектив восстановления платежеспособности «Пластик Лоджик». Цель — возврат первоначальных инвестиций госкорпорации.

«Роснано» передало в правоохранительные органы материалы проверки о ходе реализации этого проекта, уточнили в пресс-службе.

«Пластик Лоджик» была основана в 2010 году «Роснано» совместно с британской Plastic Logic. Тогда глава госкорпорации Анатолий Чубайс презентовал проект Владимиру Путину, который занимал пост премьер-министра. Однако в 2014 году Счетная палата выявила, что заявленный завод так и не построен, а необходимые технологии не были приобретены.

В конце января стало известно, что банкротство не спасет российские компании от выплаты налога на сверхприбыль.

Ранее экономист оценил угрозу «кредитного пузыря» в России.

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