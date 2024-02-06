Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Китай резко нарастил закупки российской целлюлозы

«Ъ»: Китай за год нарастил импорт целлюлозно-бумажной продукции из РФ на 25,4%

close
100%
Global Look Press

Экспорт российской целлюлозно-бумажной продукции (ЦБП) в Китай по итогам 2023 года вырос на 25,4%, до 3,6 млн тонн. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Рослесинфорга.

Самым популярным товаром в этом сегменте стала целлюлоза. КНР нарастила ее закупки в 1,4 раза, почти до 2 млн тонн. Поставки бумаги и картона превысили отметку в 1,6 млн тонн. Экспорт лесохимической продукции достиг 18,3 тыс. тонн.

Между тем общий объем экспорта лесных грузов остался на уровне 2022 года и составил 13,6 млн тонн.

Ранее сообщалось, что поставки свежей или охлажденной говядины из России в КНР за год выросли в 1,5 раза, до $6,1 млн в денежном выражении против $3,95 млн годом ранее.

До этого стало известно, что Китай в 2023 году увеличил импорт живых крабов из России на 31%, до 23,6 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что товарооборот России и КНР достиг исторического рекорда.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами