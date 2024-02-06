Китай резко нарастил закупки российской целлюлозы

Экспорт российской целлюлозно-бумажной продукции (ЦБП) в Китай по итогам 2023 года вырос на 25,4%, до 3,6 млн тонн. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Рослесинфорга.

Самым популярным товаром в этом сегменте стала целлюлоза. КНР нарастила ее закупки в 1,4 раза, почти до 2 млн тонн. Поставки бумаги и картона превысили отметку в 1,6 млн тонн. Экспорт лесохимической продукции достиг 18,3 тыс. тонн.

Между тем общий объем экспорта лесных грузов остался на уровне 2022 года и составил 13,6 млн тонн.

Ранее сообщалось, что поставки свежей или охлажденной говядины из России в КНР за год выросли в 1,5 раза, до $6,1 млн в денежном выражении против $3,95 млн годом ранее.

До этого стало известно, что Китай в 2023 году увеличил импорт живых крабов из России на 31%, до 23,6 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что товарооборот России и КНР достиг исторического рекорда.