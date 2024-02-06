Министр финансов ФРГ заявил, что Германия становится беднее

Глава министерства финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что из-за неспособности обеспечить экономический рост страна становится беднее. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Линднер напомнил слова министра экономики Роберта Хабека о том, что Германия больше не конкурентоспособна. Сам министр финансов отметил, что страна становится беднее, поскольку отсутствует экономический рост.

Линднер подчеркнул, что для него является немыслимым, чтобы правительство ФРГ не сделало никаких выводов по представленному министрами экономики и финансов анализу ситуации.

Ранее глава Ассоциации работодателей Германии (BDA) Райнер Далгер заявил, что немецкий бизнес теряет доверие к правительству страны и недоволен проводимой им политикой.

Ранее стало известно о возможном расширении ЕС на девять государств.