«Миллионы в труху»: эксперты оценили выгоду от инвестирования в недвижимость

В России наблюдается сильный спад спроса на ипотеку, который связан с ожесточениями условий – меньшей суммой кредита и ростом первого взноса. Стоимость квадратного метра выросла почти в два раза, интерес к покупке недвижимости снизился, рассказала вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. Покупать квартиру в качестве инвестиции или для последующей сдачи в аренду стало также невыгодно, потому что окупится она лишь долгие годы спустя, объяснила эксперт в беседе с НСН.

«Понятно, что нужно будет заморачиваться с ремонтом, и не факт, что это жилье потом можно будет продать, цены могут не особенно-то и вырасти. Сдавать тоже невыгодно — четырехпроцентная рентабельность сдачи мало кого вдохновляет. Вам очень сильно повезет, если квартира выйдет на окупаемость через 16 лет, — пояснила Радченко. — Держать деньги на депозите — тоже далеко не лучший вариант, девальвация и инфляция может превратить ваши миллионы в труху».

Покупать квартиру имеет смысл не с целью инвестирования, а если есть потребность расширять свои жилищные условия, к примеру – подрастают дети, добавила эксперт.

Ужесточение условий оформления ипотеки она связала с желанием охладить рынок. Из-за этого в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и в Ленинградской области размер кредита снизили с 12 млн рублей до 6 млн рублей, а первоначальный взнос подняли с 20% до 30%. При этом банки ужесточили требования к заемщикам, как следствие – жилье стало менее доступным.

Напомним, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин пообещал, что к апрелю в России разработают предложения по развитию ипотеки. Сообщалось также, что сильнее всего спрос на льготную ипотеку упал в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае – эти три региона наиболее сильно пострадали от ужесточения госпрограммы.

Ранее россиянам перечислили три причины, почему банк может отказать в ипотеке.