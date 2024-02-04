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В Греции фермеры перекрыли шоссе в знак протеста

Телеканал Skai: греческие фермеры заблокировали дороги на севере страны

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Depositphotos

В Греции фермеры перекрыли дороги в Салониках в знак протеста, они требуют от властей компенсаций за потерю оливковых деревьев из-за непогоды и более дешевого горючего, сообщает телеканал Skai.

В рамках акции заблокировали тракторами шоссе Салоники — Неа-Муданья в обоих направлениях. В понедельник, 5 февраля, участники протестов решили поехать на тракторах к зданию министерства по делам Македонии и Фракии в Салониках, чтобы доставить петицию со своими требованиями. Затем забастовочные комитеты обсудят дальнейшие действия на собрании в городе Никея (область Лариса).

До этого фермеры устроили парковку 300 тракторов у Международного выставочного центра «Салоник», где открылась сельскохозяйственная экспозиция Agrotica.

В сентябре 2023 года на страну обрушился ураган «Даниэль». Отмечается, что в результате разгула стихии греческие фермеры потеряли около 80 тыс. коз и овец, а сохранить жизнь выжившим животным сложно из-за высокого уровня воды и нехватки кормов.

Ранее крупнейший аэропорт Германии сообщил о перебоях в движении из-за протеста фермеров.

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