Россиян призвали не соглашаться на зарплату в конвертах

Зарплаты в конвертах несут в себе множество опасностей, предупредила депутат Госдумы Светлана Бессараб. О том, почему не стоит соглашаться на такие выплаты, она рассказала «Ленте.ру».

Человек, который получает зарплату в конвертах, не сможет раньше выйти на пенсию. Кроме того, ее размер будет сильно отличаться от обычной. Это будет минимальный платеж, пояснила депутат.

«Да, никто у нас не останется без пенсии, но она будет самой маленькой. Вряд ли это устроит того, кто трудился всю жизнь», — отметила Бессараб.

Кроме того, зарплата в конвертах ставит под вопрос оплату временной нетрудоспособности сотрудника, продолжила собеседница издания.

«Если человек заболеет, он не получит суммы, требуемой на оплату лекарств, а ведь это бывает очень серьезно», — подчеркнула депутат.

До этого сообщалось, что в России подорожали жизненно важные лекарства.

Ранее стало известно, что ассортимент дешевых лекарств в России за три года сократился вдвое.