Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Россиян призвали не соглашаться на зарплату в конвертах

Депутат Бессараб предупредила россиян об опасностях зарплаты в конвертах

close
100%
Depositphotos

Зарплаты в конвертах несут в себе множество опасностей, предупредила депутат Госдумы Светлана Бессараб. О том, почему не стоит соглашаться на такие выплаты, она рассказала «Ленте.ру».

Человек, который получает зарплату в конвертах, не сможет раньше выйти на пенсию. Кроме того, ее размер будет сильно отличаться от обычной. Это будет минимальный платеж, пояснила депутат.

«Да, никто у нас не останется без пенсии, но она будет самой маленькой. Вряд ли это устроит того, кто трудился всю жизнь», — отметила Бессараб.

Кроме того, зарплата в конвертах ставит под вопрос оплату временной нетрудоспособности сотрудника, продолжила собеседница издания.

«Если человек заболеет, он не получит суммы, требуемой на оплату лекарств, а ведь это бывает очень серьезно», — подчеркнула депутат.

До этого сообщалось, что в России подорожали жизненно важные лекарства.

Ранее стало известно, что ассортимент дешевых лекарств в России за три года сократился вдвое.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами