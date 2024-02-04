В Wildberries рассказали о фейковых видео на фоне пожара в Шушарах

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что на фоне пожара на складе компании в Шушарах появились фейковые видео. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, приходилось оперативно искать авторов и источники фейков и срочно их опровергать.

«Во вбросах в тг-каналах были и видео, которые вообще к нам никакого отношения не имели, и нам приходилось срочно опровергать, искать это видео, где оно было до этого в сети», — пояснила Бакальчук.

По словам основательницы маркетплейса, фейковые видео содержали информацию о том, что якобы сотни людей пострадали в результате пожара.

До этого Бакальчук говорила, что в компании Wildberries изучают разные версии о причинах возникновения пожара на складе в Санкт-Петербурге в Шушарах, однако не могут поделиться выводами из-за тайны следствия.

13 января на складе Wildberries под Санкт-Петербургом произошел масштабный пожар.

Ранее стало известно, что крупнейшие российские маркетплейсы создадут Ассоциацию цифровых платформ.