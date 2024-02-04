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В России подорожали жизненно важные лекарства

Минздрав: рост цен на жизненно важные лекарства в России ниже инфляции

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Shutterstock

Рост цен на жизненно необходимые лекарственные препараты в России в 2023 году остался в рамках инфляции. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев. Его слова приводятся в сообщении ведомства.

«Мы изменили регулирование после пандемии, создали механизмы ускоренного одобрения лекарственных препаратов и медицинских изделий, которых по тем или иным причинам было недостаточно в нашей стране», — отметил министр.

Кроме того, Глаголев подчеркнул, что Минздрав в режиме реального времени отслеживает наличие лекарств в стране, объем их запасов и производства.

В январе сообщалось, что ассортимент дешевых лекарств в России за три года сократился в два раза. В 2023 году число препаратов с ценой ниже 100 рублей снизилось до 4,6 тыс. наименований против 8,8 тыс. в 2020-м.

До этого в Госдуме РФ рассказали о работе над повышением доступности лекарств.

Ранее фармацевты объяснили пропажу из российских аптек психотропных лекарств.

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