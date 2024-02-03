В ЕС рассказали о новом опасном последствии отказа от российского газа

Отказ стран Евросоюза от закупок газа из России негативно сказался на климате и перенес энергетическую проблему из Европы в бедные страны, говорится в обращении депутата парламента Норвегии Мариуса Ариона Нильсена к министру энергетики страны Терье Аасланду. Выдержку из текста приводит «Лента.ру».

«ЕС опустошает мировой рынок сжиженного природного газа (СПГ), чтобы покрыть потери российского трубопроводного газа. Как следствие, цены на энергоносители резко выросли, а энергетическая бедность и выбросы в атмосферу увеличились», — пишет Нильсен.

Накануне стало известно, что поступления СПГ в Европу за январь упали до минимума с октября 2023 года. По итогам месяца показатель составил 10,65 млрд куб. м, что на 6% ниже значения декабря, а также на 6% уступает результатам за аналогичный период 2022 года.

Ранее «Газпром» в четвертый раз за январь обновил рекорд по поставкам газа в Китай.