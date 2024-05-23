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Петербургский Институт экспериментальной медицины вновь проверит Минобрнауки

Минобрнауки проверит научный институт в Петербурге из-за жалоб на директора

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Минобрнауки РФ планирует провести выездную проверку в Санкт-Петербургском Институте экспериментальной медицины (ИЭМ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Поводом для проверки послужило открытое письмо сотрудников с требованием отправить в отставку и.о. главы института Сергея Шевченко. В министерстве обратили внимание, что не располагают достоверными сведениями о нарушениях в обращении научного коллектива

«Обращения коллектива учреждения, направленные в адрес президента РФ и правительства РФ, не содержат конкретных фактов нарушений», — уточнили в Минобрнауки.

Там отметили, что доводы сотрудников научной организации не подкреплены достоверными сведениями и документами. Но не смотря на это Минобрнауки прорабатывает вопрос о проведении выездной проверки, в том числе по вопросу соблюдения в институте трудового законодательства и других нормативных правовых актов.

До этого 20 подписавших письмо научных сотрудников обвиняют Шевченко в сокращении зарплат, кумовстве, превышении должностных полномочий, приостановке некоторых важных для института исследований.

Ранее Минобрнауки РФ не исключило ликвидацию единственного европейского филиала МГУ.

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