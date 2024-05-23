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Собянин запустил в Москве первый беспилотный трамвай

Мэр Собянин: в Москве стартовали испытания первого в РФ беспилотного трамвая

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Пресс-служба Департамента транспорта Москвы

В Москве запустили испытания первого в России беспилотного трамвая. Старт тестам дал мэр столицы Сергей Собянин во время открытия Центра развития электротранспорта и беспилотных технологий.

«Первый проект – это беспилотный трамвай, который вы сейчас видели. Это первый этап его запуска. В конце года трамвай уже поедет с пассажирами. И в конце 2025 года даже без дублера-водителя», — рассказал градоначальник.

Отмечается, что беспилотник будет ездить по маршруту №10 от ул. Кулакова до станции метро «Щукинская» под контролем реального водителя. Пока транспорт не будет перевозить пассажиров. Запуск трамвая планируется реализовать в три этапа.

До этого Собянин рассказал, что в столице электросамокатчикам не собираются запрещать ездить по тротуарам. «Надо, конечно, жестче контролировать тех, кто нарушает ПДД, но запрещать целую отрасль...Так можно все запретить», — отметил он. Собянин добавил, что сегодня за соблюдением ПДД в Москве следят полиция, городские службы, а также видеокамеры с искусственным интеллектом.

Ранее стало известно, что Госдума рассмотрит вопрос об ужесточении наказания для самокатчиков в июне.

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