Военных на Тайване привели в состоянии повышенной готовности

Тайванские военные предпринимают повышенные меры безопасности в связи с комплексными военными учениями Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вокруг острова. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что командование перевело на усиленный режим службы морские и сухопутные силы, ракетные подразделения, подняло в воздух истребители.

23 мая военные Тайваня сообщили о появлении в воздушном пространстве возле острова 49 истребителей и других летательных аппаратов НОАК после начала учений.

До этого заместитель главы управления разведки Генерального штаба ВС Тайваня генерал-майор Хуан Вэньци заявил, что военная разведка острова зафиксировала появление возле Тайваня 33 летательных аппаратов и 31 корабля КНР после начала учений НОАК.

21 мая министерство иностранных дел Китая раскритиковало госсекретаря США Энтони Блинкена в связи с поздравлением о вступлении в должность главы администрации Тайваня Лай Циндэ.

Ранее в Китае категорически отвергли возможность заявлений о независимости Тайваня.