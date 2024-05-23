В РФ изучают возможность формирования зерновой биржи альянса БРИКС

Банк России рассматривает возможность организации торговой площадки для торговли зерновыми в рамках стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Об этом заявил начальник управления департамента инвестиционных финансовых посредников регулятора Михаил Аракелян, передает РИА Новости.

«Прорабатывается инициатива по созданию зерновой торговой площадки для стран БРИКС. Мы консультируемся с Московской биржей и участниками рынка по этому вопросу», – отметил Аракелян.

Он пояснил, что ЦБ изучает возможность формирования новой торговой инфраструктуры для реализации зерна в рамках альянса развивающихся стран.

В марте текущего года президент РФ Владимир Путин поддержал идею учреждения специализированной зерновой биржи для стран БРИКС. Глава государства подчеркнул, что биржевые спекуляции на традиционных площадках США и Европы оказывают существенное влияние на ценообразование зерна, что негативно сказывается на потребителях.

До этого Путин подчеркнул прочность торгово-экономических отношений России и Китая

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