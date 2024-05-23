Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФ изучают возможность формирования зерновой биржи альянса БРИКС

В ЦБ прорабатывают идею организации торгов зерном в рамках альянса БРИКС

close
100%
«Политика Страны»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Политика Страны»

Банк России рассматривает возможность организации торговой площадки для торговли зерновыми в рамках стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Об этом заявил начальник управления департамента инвестиционных финансовых посредников регулятора Михаил Аракелян, передает РИА Новости.

«Прорабатывается инициатива по созданию зерновой торговой площадки для стран БРИКС. Мы консультируемся с Московской биржей и участниками рынка по этому вопросу», – отметил Аракелян.

Он пояснил, что ЦБ изучает возможность формирования новой торговой инфраструктуры для реализации зерна в рамках альянса развивающихся стран.

В марте текущего года президент РФ Владимир Путин поддержал идею учреждения специализированной зерновой биржи для стран БРИКС. Глава государства подчеркнул, что биржевые спекуляции на традиционных площадках США и Европы оказывают существенное влияние на ценообразование зерна, что негативно сказывается на потребителях.

До этого Путин подчеркнул прочность торгово-экономических отношений России и Китая

Ранее Россия вошла в топ-10 по темпам роста экономики в XXI веке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами