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В посольстве России в Британии прокомментировали задержание подозреваемого в связях с РФ

Лондон не уведомлял посольство России о задержании подозреваемого в связях с РФ

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Global Look Press

В посольстве Российской Федерации в Великобритании заявили, что не получали от Лондона официальных уведомлений о задержании 64-летнего мужчины, которого обвиняют в нарушении закона о национальной безопасности из-за якобы имевшихся у него связей с РФ. Об этом сообщает ТАСС.

В дипмиссии подчеркнули, что видели сообщение местной полиции о задержании гражданина Великобритании 1959 года рождения, которого 23 мая арестовали по подозрению в нарушении закона Соединенного Королевства о нацбезопасности.

В посольстве добавили, что никакой дополнительной информации по данному вопросу не располагают.

До этого стало известно, что в Лондоне задержали британца, которого обвиняют в нарушении закона о национальной безопасности из-за якобы связей с Россией.

Согласно сообщению, 64-летнему мужчине из города Харлоу вменяют нарушение раздела 3 закона о национальной безопасности Соединенного Королевства.

В мае российская сторона назвала клеветой утверждения британских СМИ об использовании резиденции посольства РФ к югу от Лондона в целях шпионажа.

Ранее в Польше заявили о ликвидации «российской шпионской сети».

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