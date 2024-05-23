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Кадыров рассказал о своей мечте насчет Зеленского

Кадыров заявил, что у него есть мечта посадить Зеленского в подвал в Чечне

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Татьяна Барыбина/РИА Новости

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в беседе с журналистом рассказал, что у него есть мечта насчет президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает RT.

«У меня мечта — посадить Зеленского в подвал наш в Чечне», — сказал лидер Чечни в ответ на вопрос, какая судьба ждет Зеленского.

Он также заявил, что какое бы вооружение Запад не поставлял Украине, Россия победит в специальной военной операции. По словам главы региона, чем больше будут длиться боевые действия, «тем меньше станет шайтанов».

В мае Кадыров заявил о необходимости взятия Одессы и Харькова «в этот месяц».

По его мнению, сейчас России необходимо «забирать» ближайшие территории, чтобы затем добиться от Зеленского «подписания необходимых бумаг».

До этого Кадыров выразил уверенность, что Россия в 2024 году одержит победу в спецоперации. По его словам, наконец, удастся освободить украинский народ от «уничтожения Западом».

Ранее Кадыров рассказал о «лучшей участи» для Зеленского.

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