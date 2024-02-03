Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В сенате США назвали помогающее Путину решение Байдена

Сенатор Круз заявил, что Байден помог Путину решением по СПГ

close
100%
Elizabeth Frantz/Reuters

Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз заявил, что президент США Джо Байден, запретив экспорт сжиженного природного газа (СПГ) за рубеж, помог Российской Федерации и ее президенту Владимиру Путину. Соответствующее заявление он сделал в эфире Fox Business.

«На прошлой неделе что же сделал Джо Байден? Он объявил о том, что я называю «субсидией Владимиру Путину от Джо Байдена», он заблокировал будущий экспорт СПГ, а это значит, что Европе придется покупать его у России вместо Штатов», — сказал политик.

Он считает, что решение главы Белого дома лишает американцев рабочих мест и «помогает Путину».

Сенатор также назвал «это примером слабости Байдена».

До этого в Европейской комиссии заявили, что пауза в одобрении новых поставок СПГ из Соединенных Штатов не скажется на поставках в ЕС в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

В январе администрация Байдена ввела мораторий на выдачу разрешений на экспорт СПГ для того, чтобы изучить влияние добычи сжиженного природного газа на климат и национальную безопасность.

Ранее Еврокомиссия объявила о планах отказаться от российского газа к концу этого десятилетия.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами