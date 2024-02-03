В сенате США назвали помогающее Путину решение Байдена

Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз заявил, что президент США Джо Байден, запретив экспорт сжиженного природного газа (СПГ) за рубеж, помог Российской Федерации и ее президенту Владимиру Путину. Соответствующее заявление он сделал в эфире Fox Business.

«На прошлой неделе что же сделал Джо Байден? Он объявил о том, что я называю «субсидией Владимиру Путину от Джо Байдена», он заблокировал будущий экспорт СПГ, а это значит, что Европе придется покупать его у России вместо Штатов», — сказал политик.

Он считает, что решение главы Белого дома лишает американцев рабочих мест и «помогает Путину».

Сенатор также назвал «это примером слабости Байдена».

До этого в Европейской комиссии заявили, что пауза в одобрении новых поставок СПГ из Соединенных Штатов не скажется на поставках в ЕС в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

В январе администрация Байдена ввела мораторий на выдачу разрешений на экспорт СПГ для того, чтобы изучить влияние добычи сжиженного природного газа на климат и национальную безопасность.

Ранее Еврокомиссия объявила о планах отказаться от российского газа к концу этого десятилетия.