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В Молдавии выступили против открытия в Приднестровье избирательных участков РФ

Гросу: Молдавия не допустит открытия в Приднестровье избирательных участков РФ

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Таисия Воронцова/РИА Новости

Власти Молдавии не позволят открыть избирательные участки к выборам президента России на территории непризнанного Приднестровья. Об этом заявил председатель парламента и руководитель правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу в интервью телеканалу Jurnal.

«Я считаю незаконным и некорректным открывать избирательные участки на территории, которая не контролируется Кишиневом, без согласия с Республикой Молдова», — сказал Гросу.

По словам политика, раньше Россия незаконно открывала участки в Приднестровье, так как «кое-кто закрывал на это глаза».

Гросу указал, что на этот раз власти Молдавии предпримут усилия, чтобы помешать приезду в страну организаторов выборов из России.

До этого сообщалось, что в 143 иностранных государствах откроются 276 избирательных участков для голосования на выборах президента России.

Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Ранее в ЦИК заявили о завершении приема подписей от участников президентских выборов в РФ.

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