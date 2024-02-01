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В Госдуме заявили о планах использовать цифровой рубль для международных расчетов

Депутат Аксаков: цифровой рубль могут использовать для международных расчетов

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В феврале в Госдуму планируют внести поправки, которые позволят использовать цифровой рубль и цифровые финансовые активы для международных расчетов. Об этом «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он уточнил, что пока цифровые финансовые активы не могут использоваться в качестве инструмента для расчетов, однако, такая возможность может появиться. По его словам, такая норма, в том числе, поможет улучшить интеграцию национальных электронных валютных систем. В частности, например, это может облегчить расчет в цифровых юанях и цифровом рубле.

«Сегодня нет особых проблем во взаиморасчетах между Россией и Китаем, но мы слышим о том, что наши «западные партнеры» постоянно угрожают нашим китайским друзьям применением санкций за активное взаимодействие с Россией. И поэтому тема использования цифровых национальных валют тоже стоит на повестке. Полагаю, что на грядущем саммите БРИКС тема также будет обсуждаться», — сказал Аксаков.

Накануне сообщалось, что к пилотному проекту цифрового рубля готовятся подключиться еще 17 российских банков. В числе кредитных организаций, планирующих присоединиться к проекту, — Россельхозбанк, Тинькофф Банк и Сбербанк.

Ранее стало известно, что цифровой рубль в 2024 году протестируют в виде соцвыплат и субсидий.

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