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Газпром в четвертый раз за месяц обновил рекорд по поставкам газа в Китай

Газпром в четвертый раз за январь обновил рекорд по поставкам газа в Китай

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Павел Львов/РИА Новости

Газпром в четвертый раз за январь обновил рекорд по поставкам газа в Китай. Соответствущая публикация появилась в Telegram-канале компании.

«Предыдущий рекорд был установлен 12 января, а перед этим – 3 января и 2 января», — сообщили в «Газпроме».

Утоняется, что поставки газа в Китай ведутся в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между «Газпромом» и CNPC.

25 января власти Украины заявили, что не будут продлевать контракт с РФ на транзит газа.

Транзит через Украину остается единственным маршрутом для поставок российского газа потребителям в Западной и Центральной Европе.

Поставки идут в сокращенных объемах с мая 2022 года. Тогда Украина прекратила транзит через «Сохрановку», сославшись на форс-мажор. В «Газпроме» не увидели оснований для этого.

Осенью «Нафтогаз» подал в арбитраж иск к «Газпрому» за неоплату транзита. В российской компании назвали это нелегитимным и пригрозили санкциями.

Ранее Китай открыл крупнейшее сверхглубокое месторождение сланцевого газа.

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