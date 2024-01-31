Эксперты высказались против перекладывания рисков от льготной ипотеки на граждан

Эксперты считают, что введение комиссий для застройщиков при льготной ипотеке нужно рассматривать как поиск возможности не перекладывать риски на граждан. Об этом пишет «Российская газета».

Столкнувшиеся с ухудшением условий деятельности российские банки решили разделить потери с другими участниками и не за счет потребителей, заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. По его словам, позиция ЦБ осложняется принятием ряда мер по повышению качества ипотечных заемщиков, которые наложились на решение по снижению субсидии, что в свою очередь вызвало жалобы банков на ухудшение условий деятельности.

Некоторые эксперты, как отмечает «РГ», полагают, что Центробанк оставляет без внимания то, как домохозяйствам пережить период высоких ставок, когда растет долговая нагрузка граждан.

По мнению экономиста Андрея Бархота, ужесточая монетарную политику, ЦБ рассчитывал снизить темпы роста кредитования и сократить предложение денег, снизить инфляцию, при этом специфика рынка жилья позволяет адаптироваться к новым условиям.

Он считает, что необходимо искать компромисс на основе разделения убытков между всеми участниками, а не за счет увеличения рисков для заемщиков.

До этого ЦБ в своем отчете сообщил, что по итогам 2023 года портфель ипотечных кредитов в России вырос на рекордные 34,5% и достиг 18,2 трлн рублей.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 16%.