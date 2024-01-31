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Raiffeisen Bank не планирует продавать российские активы в ближайшее время

В Raiffeisen Bank назвали дезинформацией появившиеся сообщения о скорой продаже

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Raiffeisen Bank International (RBI) заявил об отсутствии планов по продаже своего российского бизнеса в первом квартале 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ пресс-службы банка.

До этого в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что материнская структура банка Raiffeisen Bank International (RBI) якобы получит в ближайшее время разрешение европейских регуляторов на сделку по продаже активов в РФ.

В пресс-службе Raiffeisen Bank данную информацию назвали недостоверной.

«Речь идет о получении одобрения на сделку с акциями Strabag. Raiffeisen продолжает оказывать полный перечень услуг и выполнять все свои обязательства перед клиентами», — подчеркнули в банке.

В декабре прошлого года RBI объявила о покупке доли в австрийском строительном холдинге Strabag у Олега Дерипаски за €1,51 млрд. Сделку планируется закрыть в первые три месяца 2024 года.

До этого RBI неоднократно заявляли о намерении продать или выделить его из состава группы в соответствии с местным и международным законодательством.

Ранее Украина исключила RBI из списка «спонсоров войны» в обмен на согласование Австрией новых антироссийских санкций.

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