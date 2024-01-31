На Курской АЭС остановлена работа одного из энергоблоков

На Курской АЭС навсегда остановлена работа энергоблока №2. Об этом сообщили в пресс-службе «Росэнергоатома».

Отмечается, что энергоблок №2 Курской АЭС с реактором РБМК-1000 был планово остановлен после 45 лет работы. Реактор был заглушен в соответствии с регламентом без замечаний. Энергоблок №2 был выведен из режима генерации электроэнергии и отключен от Единой энергосистемы РФ. За 45 лет работы энергоблок выработал более 256 млрд кВтч энергии.

«Как и в случае с энергоблоком №1, остановленным в декабре 2021 года, на втором блоке в дальнейшем будут проводиться штатные операции, которые, по сути, практически не отличаются от обычных плановых остановок», — пояснил генеральный директор Концерна «Росэнергоатом» Александр Шутиков.

До этого в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) заявили, что радиационный фон на Курской АЭС в Курчатове Курской области в норме, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был сбит за пределами города.

Ранее в МИД Китая предложили выпить воду с АЭС «Фукусима-1» тем, кто считает ее безопасной.