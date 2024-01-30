Эксперт оценила перспективы создания альтернативы SWIFT

В мире многие страны стремятся создать альтернативу платежной системе SWIFT, при этом некоторым государствам будет выгодно наличие в мировой финансовой системе двух аналогов SWIFT. Об этом газете «Известия» рассказала вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова.

Веретенникова напомнила, что у России много торговых партнеров по всему миру, и ранее расчеты в основном проходили через SWIFT в долларах и евро. Однако ужесточение санкций Запада в отношении РФ существенно изменило ситуацию.

«Другим странам будет выгодно наличие двух аналогов SWIFT. А страны Запада потеряют монополию в этом вопросе, и на рынке будет конкуренция», — подчеркнула эксперт.

Эксперт подчеркнула, что в конце декабря министр финансов США пригрозила вводить санкции против любого банка в мире, если тот будет способствовать обходу антироссийских ограничений. По ее словам, эти действия направлены на затруднение экспорта российских товаров.

Аналитик добавила, что частный бизнес Турции испытывает давление Запада по антироссийским санкциям, особенно по транзакциям в SWIFT. Поэтому торговые партнеры РФ ищут пути решения этого вопроса.

Веретенникова отметила, что Китай стремится продвигать свой аналог SWIFT во внешней торговле. Учитывая, что КНР — крупнейший торговый партнер для многих стран, у него это может получиться.

Веретенникова добавила, что система передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ РФ развивается и насчитывает уже 557 участников из 20 стран.

До этого стало известно, что банки Мьянмы начали подключаться к российскому аналогу системы SWIFT.

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