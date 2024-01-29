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Экономист назвал факторы, влияющие на курс юаня

Экономист Тимошенко: обсуждение кризиса в экономике Китая играет против юаня

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Depositphotos

Обсуждение мировыми рынками текущего экономического кризиса в Китае оказывает отрицательное влияние на курс юаня. Об этом в интервью РИАМО сообщил CFA, директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко. По его словам, поддержать китайскую валюту могут дальнейшие меры Пекина по сокращению оттока капитала.

«При этом слишком сильный юань не в интересах Китая на сегодняшний день, у которого в приоритете поддержка экспортного потенциала страны», — отметил Тимошенко.

При этом он добавил, что серьезных событий, вызывающих повышенную волатильность юаня в ближайшее время не ожидается. По его словам, торговый диапазон китайской валюты на текущей неделе составит 12,30-12,60 рубля.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что масштаб стремительно развивающегося экономического кризиса в Китае может превзойти тот, что обвалил биржи в 2015 году. По данным издания, с 2021 года китайские и гонконгские акции потеряли в стоимости порядка $6 трлн. Ключевой индекс внутреннего рынка КНР CSI 300 упал до пятилетних минимумов.

Ранее стало известно, что приток прямых иностранных инвестиций в Китай за год сократился на 8%.

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