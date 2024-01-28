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Юрист раскрыл, какие махинации с налогами совершают известные блогеры

Юрист Григорьев разоблачил схему ухода блогеров от налогов

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Юрист Дмитрий Григорьев раскрыл, каким образом популярные российские блогеры избегают уплаты налогов и какими последствиями это может грозить. Его слова передает газета «Известия».

По информации юриста, некоторые недобросовестные блогеры, имеющие доходы в сотни миллионов рублей, открывают несколько маленьких фирм с системой упрощенного льготного налогообложения, между которыми распределяются доходы и существенно уменьшается налоговая ставка.

«Если они регистрируют без учета НДС, то они экономят 18% дохода», — уточнил Григорьев.

Юрист предупредил, что за совершение подобных махинаций предусмотрена уголовная ответственность, в том числе тюремное заключение.

«Они экономят огромные деньги, обороты в целом там достаточно большие, там сотни миллионов рублей», — заключил эксперт.

В ноябре правительство России доработало законопроект о внесении поправок в Налоговый кодекс. Они призваны закрыть ряд лазеек по уклонению от уплаты налогов, в частности ужесточить контроль за ценообразованием в сделках между взаимозависимыми компаниями.

Ранее Финразведка, ФНС и ЦБ раскрыли «ресторанную» схему ухода от налогов на ₽100 млрд в год.

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