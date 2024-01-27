Размер текста
А
А
А

В России не увидели оснований для новых лимитов на вывоз топлива

Дюков: «Газпром нефть» не видит оснований для введения лимитов на вывоз топлива

close
100%
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Компания «Газпром нефть» считает излишним вводить дополнительные ограничения на экспорт топлива из России. Об этом заявил в кулуарах Дня энергетики на международной выставке-форуме «Россия» глава компании Александр Дюков, передает ТАСС.

По его словам, сейчас на рынке наблюдается профицит предложения — объемы производства превышают объемы потребления. «В новых ограничениях нет необходимости», — подчеркнул топ-менеджер.

Дюков также отметил, что «Газпром нефть» уже выполнила рекомендацию правительства по наращиванию переработки нефти. К концу года этот показатель продолжит расти, как и производство бензина и дизтоплива.

«Мы планировали и уже существенно увеличили объемы переработки, а также выпуск светлых нефтепродуктов — дизеля и бензина. Эту работу продолжим», — отметил Дюков.

До этого, вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что благодаря принятым мерам правительства цены на топливо в России остаются стабильными. В статье для журнала «Энергетическая политика» он подчеркнул, что прошлогодний рост мировых цен на нефть вызывал колебания на рынке топлива. Для стабилизации ситуации введены меры, включая запрет на вывоз и экспортные пошлины.

Ранее Минэнерго сообщило, что не ждет снижения добычи нефти в России в 2024 году.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами