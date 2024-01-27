В России не увидели оснований для новых лимитов на вывоз топлива

Компания «Газпром нефть» считает излишним вводить дополнительные ограничения на экспорт топлива из России. Об этом заявил в кулуарах Дня энергетики на международной выставке-форуме «Россия» глава компании Александр Дюков, передает ТАСС.

По его словам, сейчас на рынке наблюдается профицит предложения — объемы производства превышают объемы потребления. «В новых ограничениях нет необходимости», — подчеркнул топ-менеджер.

Дюков также отметил, что «Газпром нефть» уже выполнила рекомендацию правительства по наращиванию переработки нефти. К концу года этот показатель продолжит расти, как и производство бензина и дизтоплива.

«Мы планировали и уже существенно увеличили объемы переработки, а также выпуск светлых нефтепродуктов — дизеля и бензина. Эту работу продолжим», — отметил Дюков.

До этого, вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что благодаря принятым мерам правительства цены на топливо в России остаются стабильными. В статье для журнала «Энергетическая политика» он подчеркнул, что прошлогодний рост мировых цен на нефть вызывал колебания на рынке топлива. Для стабилизации ситуации введены меры, включая запрет на вывоз и экспортные пошлины.

Ранее Минэнерго сообщило, что не ждет снижения добычи нефти в России в 2024 году.