Размер текста
А
А
А

Стоимость бензина на российской бирже за неделю выросла на 7-9%

Биржевые цены на бензин в России за неделю выросли на 7-9%

close
100%
Maxim Shemetov/Reuters

Оптовые цены на бензин в России за неделю выросли на 7-9%. Об этом свидетельствуют данные торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбмТСБ).

Стоимость бензина марки Аи-92 за период выросла на 9,42%, до 48 494 рублей за тонну. Для сравнения: биржевая цена закрытия в прошлую пятницу, 19 января, составила 44 318 рублей за тонну. Цена Аи-95 увеличилась на 7,63%, достигнув отметки в 51 084 рубля за тонну.

Стоимость межсезонного дизеля также выросла, однако менее значительно — до 54 113 рублей за тонну (+0,19%). Между тем летний дизель, напротив, подешевел до 52 800 рублей за тонну, опустившись на 1,57% к цене закрытия прошлой пятницы (53 644 рубля за тонну). Стоимость зимнего дизеля за неделю упала на 3,22%, до 58 348 рублей за тонну.

Цена мазута за период подскочила на 10,2%, до 19 425 рублей за тонну против 17 627 рублей за тонну неделей ранее. В то же время цена на сжиженные углеводородные газы (СУГ) достигла 19 741 рубля за тонну (+7,24%).

На прошлой неделе россиянам рассказали о новом способе покупки бензина.

Ранее «Газета.Ru» выяснила, сколько будет стоить бензин на российских заправках в феврале 2024 года.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами