Финансовый аналитик спрогнозировал курс доллара на следующую неделю

На этой неделе рубль продолжил снижаться в цене и потерял 1,5% стоимости по отношению к доллару. На следующей неделе курс доллара составит от 88 до 90 рублей – такой прогноз озвучила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в беседе с RT.

На следующей неделе ключевым событием валютного рынка станет решение ФРС по коридору процентных ставок – его обнародуют 31 января, отметила аналитик. Эксперты, по ее словам, ожидают сохранение процентных ставок на текущем уровне.

«В принципе, доллар может упасть по отношению к рублю, если будет принято такое решение, однако, жесткая риторика [главы Федрезерва] Джерома Пауэлла на пресс-конференции может препятствовать ослаблению доллара», — сказала она.

В конце будущей недели, по словам Мильчаковой, появятся важные сведения о рынке труда в США. На фоне этих новостей доллар, возможно, будет падать – тогда у рубля появится шанс укрепиться.

«На следующей неделе прогнозируем курс доллара в рамках 88—90 рублей», — добавила аналитик.

Напомним, сегодня в начале торгов на Мосбирже курс доллара поднялся до 89,09 рубля, евро – до 96,74 руб. По данным площадки на 13:35 курс доллара составляет 89,5 рубля, евро – 91,7 рубля.

Финаналитик ранее озвучил прогноз курса доллара на ближайший месяц.