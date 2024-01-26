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Экономист объяснил, является ли высокая ставка ЦБ решением проблемы с инфляцией

Экономист Андрианов: высокая ставка ЦБ не решит проблему с инфляцией в РФ

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Кирилл Каллиников/РИА \«Новости\»

Высокая ключевая ставка Банка России не является решением проблемы с инфляцией, поскольку она носит не монетарный характер, а связана с издержками. Об этом в интервью РИАМО заявил доцент кафедры институциональной экономики ГУУ, академик РАЕН Константин Андрианов. По его мнению, главной причиной инфляции в стране является нестабильная ситуация с промышленностью и возрастающая себестоимость производства.

«Пытаясь бороться с инфляцией спроса, ЦБ РФ провоцирует еще больший рост инфляции издержек. Повышая ключевую ставку и замедляя экономику, руководство Центробанка России лишь увеличивает кредитные ставки и производственные издержки промышленников, и как следствие подливает масло в «инфляционный огонь» и блокирует развитие отечественной промышленности», — отметил Андрианов.

По его словам, в нынешней ситуации необходимо кардинальное падение ключевой ставки ЦБ для снижения конечных ставок по кредитам до 4%, то есть в пределах рентабельности большинства отраслей промышленности.

Согласно данным рейтингового агентства «Эксперт РА», которые приводит газета «Известия», текущая инфляция в России носит устойчивый характер, поэтому на ее стремительное снижение в 2024 году не стоит рассчитывать всерьез.

Как отмечают эксперты, фундаментальные причины роста цен схожи с мировыми трендами. Однако добавились и локальные факторы вроде активных бюджетных расходов.

Ранее в ЦБ заявили, что инфляционные ожидания россиян снизились.

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