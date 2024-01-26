Курс американского доллара поднялся до 89,09 рубля

Рубль ослаб к доллару, евро и юаню в начале утренних торгов на Московской бирже. Это следует из данных Мосбиржи.

Курс американской валюты расчетами «завтра» на 7:07 (мск) растет на 20 копеек, до 89,09 руб. Европейская валюта поднялась на 23 копейки, достигнув 96,74 руб. Китайский юань прибавил в цене только одну копейку и стал стоить 12,39 руб.

До этого эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин сообщил «Газете.Ru», что после окончания налогового периода в России — 29 января 2024 года — курс доллара может достичь 90 руб.

Курс доллара в ближайший месяц будет постепенно укрепляться, рассказал «Газете. Ru» управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков. По его словам, американская валюта может подорожать до 90 рублей на фоне продажи долларов в России. Эксперт счел, что если курс долго будет ниже этой отметки, программа обязательной продажи валютной выручки экспортерами может быть скорректирована.

Ранее Банк России отклонил идею управления курсом рубля в период инфляционного таргетирования.