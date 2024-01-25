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Министр финансов США назвала «пугающей» сумму госдолга страны

Глава минфина США Йеллен назвала «пугающей» сумму госдолга страны в $34 трлн

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Al Drago/Pool via Reuters

Глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что размер государственного долга страны пугает. Ее цитирует РИА Новости.

«Наш внешний долг 34 триллиона долларов, и это пугающее число», — сказала министр.

Она также отметила, что экономика Соединенных Штатов «огромная», так что госдолг страны «вполне управляем».

До этого российский предприниматель, миллиардер Олег Дерипаска предупредил, что растущий государственный долг США мощно ударит по международной финансово-экономической системе.

В начале 2024 года министерство финансов США сообщило, что госдолг страны впервые превысил $34 трлн.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила США с рекордным государственным долгом.

В сентябре госдолг Соединенных Штатов был на триллион меньше. А всего за 2023 год госдолг страны вырос на $4 трлн.

Ранее была названа главная угроза мировой экономике в 2024 году.

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