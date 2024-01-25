В Сбербанке раскрыли детали банкротства мужа Блиновской

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В Сбербанке подтвердили намерение кредитной организации обратиться в суд с заявлением для признания банкротом Алексея Блиновского, мужа находящейся в московском следственном изоляторе блогера Елены Блиновской. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе банка.

«Подтверждаем, что Сбербанк намерен обратиться в суд с заявлением о банкротстве Блиновского А.В. Основание обращения — наличие просроченной задолженности по договору поручительства по обязательствам юридического лица», — говорится в сообщении.

В заявлении указаны инициалы супруга блогера — А.В., то есть индивидуального предпринимателя Алексея Владимировича Блиновского. Соответствующее сообщение ранее было опубликовано на Федресурсе.

22 января Блиновскую увезли в следственный изолятор №6 «Печатники». Первоначально по делу о неуплате налогов на сумму в 918 млн руб. блогеру назначили домашний арест.

Однако следствие запросило изменение условий на СИЗО после того, как Блиновская провела вечеринку с участием 15 гостей, в том числе свидетель по делу. По версии обвинения, блогер общалась с этим человеком, несмотря на запрет суда.

Блиновской грозит до 16 лет колонии в случае, если суд признает ее виновной.

Ранее Блиновскую поместили в камеру СИЗО на 20 человек.