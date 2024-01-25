Эксперты назвали причину подорожания аренды квартир в Москве

Эксперты прогнозируют дальнейший рост арендных ставок на однокомнатные квартиры в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный опрос экспертов.

По их мнению, к концу 2024 года стоимость аренды «однушек» может вырасти еще на 15%, до 63 тысяч рублей в месяц.

Как отметил в беседе с изданием руководитель сервиса »Яндекс Аренда» Роман Жуков, основными причинами подорожания станут возвращение релокантов в Россию и рост ипотечных ставок.

«В 2023 году в Россию вернулась значительная часть релокантов, из-за чего увеличилось число потенциальных арендаторов и уменьшилось предложение квартир, которые они сдавали, пока были за границей», — пояснил эксперт.

По его данным, в результате число квартир под аренду в Москве к концу прошлого года сократилось вдвое, а арендная плата выросла на 30-40%. Так, средняя стоимость «однушек» в старых границах Москвы увеличилась с 40 до 55 тысяч рублей в месяц.

Другой фактор — резкий рост ипотечных ставок. Как отметил руководитель ЦИАН Алексей Попов, при текущих ставках в 17% ежемесячный платеж по ипотеке оказывается примерно вдвое выше арендной платы. Это заставляет многих отказываться от покупки квартиры и выбирать аренду.

По прогнозу Жукова, в 2024 году дисбаланс между покупкой и арендой жилья сохранится, что продолжит толкать арендные ставки вверх. Пик арендных ставок ожидается летом-осенью, когда наблюдается наиболее высокий спрос.

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