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Стало известно, во сколько России обойдется импортозамещение добычи нефти и газа

«Ведомости»: импортозамещение добычи нефти и газа обойдется РФ в 20 млрд рублей

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Charlie Riedel/AP

На разработку российских аналогов оборудования для бурения скважин и нефтегазовой добычи на суше будет направлено 19,8 млрд рублей. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на паспорт дорожной карты, разработанный экспертами Минпромторга, Минэнерго и «Газпром нефти».

Инвестиции будут осуществляться траншами в период с 2023 по 2030 год. При этом доля государственных средств составит лишь около 2,5 млрд рублей, оставшиеся 17,3 млрд рублей придется вложить самим компаниям. В их числе «Газпром нефть», которая обязуется инвестировать в проект 147 млн рублей.

Ожидается, что после реализации проекта доля импортонезависимости по направлению «бурение и добыча» вырастет до 80%.

До этого стало известно, когда починят завод «Новатэка» после крупного пожара в Усть-Луге.

Накануне сообщалось, что Япония увеличила закупки российского СПГ в декабре до рекордных объемов.

Ранее сообщалось, что поставки российской нефти через Балтийское море упали до двухмесячного минимума.

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