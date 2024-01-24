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Минсельхоз отчитался о рекордной выручке за экспорт

Минсельхоз: выручка от экспорта агропродукции в 2023 году составила более $45 млрд

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Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Выручка от экспорта продукции агропромышленного комплекса из России в 2023 году впервые превысила $45 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева.

По его словам, по результатам досчета показатель будет еще выше. Министр отметил, что высокие объемы производства позволили России подтвердить статус нетто-экспортера продукции АПК.

В 2022 году выручка от экспорта агропродукции из России составила около $41,7 млрд. Согласно указу президента Владимира Путина, к 2024 году этот показатель должен был увеличиться до $45 млрд.

Таким образом, поставленная цель была достигнута уже в 2023 году. По прогнозам Минсельхоза, по итогам досчета выручка от экспорта АПК в прошлом году может увеличиться.

До этого в ФГБУ «Агроэкспорт» Минсельхоза России был начат анализ нового законопроекта конгресса США, направленного на уменьшение зависимости от российских сельскохозяйственных поставок. Законопроект предусматривает поддержку инвестиций в проекты, снижающие зависимость от российского сельского сектора, включая поставки зерна.

Ранее в России заработал беспошлинный ввоз куриного мяса.

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