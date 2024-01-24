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В ФАС заявили о доминирующем положении Wildberries и Ozon на рынке

ФАС: Ozon и Wildberries занимают доминирующее положение на российском рынке

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила, что Ozon и Wildberries занимают доминирующее положение на российском рынке маркетплейсов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу ФАС Максима Шаскольского.

«Мы в декабре завершили проведение анализа состояния конкуренции на этом рынке и, естественно, установили коллективное доминирующее положение Wildberries и Ozon — вместе они занимают около 80% рынка», — заявил Шаскольский на встрече с представителями ассоциации «НП «ОКЮР», маркетплейсов и правообладателей.

По словам главы ФАС, в данный момент организация вместе с компаниями работает над добровольным устранением нарушений, чтобы исключить негативные последствия в будущем. Эта работа включает в себя тематические совещания и взаимодействие через письма.

До этого Минпромторг сообщил, что требования к размещению и работе объектов, подобных складу интернет-магазина Wildberries, на котором в январе произошел масштабный пожар, в случае необходимости будут усилены.

Ранее в московский офис Wildberries пришли с проверкой.

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