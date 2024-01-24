В России хотят узаконить продажу алкоголя на рынках

Минпромторг захотел разрешить продажу алкоголя на стационарных рынках. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на источники.

Уточняется, что это касается как легализации продаж алкогольных напитков в бутылках, так и розлива в общепите.

На сегодняшний день продажа спиртных напитков на рынках в России запрещена. Ведомство предлагает разрешить реализацию алкогольной продукции на оптовых и розничных торговых площадках при условии, если продавцы или заведения общественного питания получат необходимые лицензии.

В Минпромторге считают, что такая мера создаст в России новые рынки и улучшит функционирование действующих точек. Кроме того, отмечают в ведомстве, легализация продаж спиртного в подобных общественных точках позволит сократить случаи маскировки рынков под объекты другого назначения, например торговые ряды.

До этого сообщалось, что представитель по защите прав предпринимателей в России Борис Титов и Федерация рестораторов и отельеров предложили разрешить предприятиям общественного питания продавать алкоголь навынос, аналогично магазинам.

Ранее в Минсельхозе поддержали идею об онлайн-продаже алкоголя.