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В России хотят узаконить продажу алкоголя на рынках

«Известия»: в Минпромторге планируют разрешить продажу алкоголя на рынках

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Pexels

Минпромторг захотел разрешить продажу алкоголя на стационарных рынках. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на источники.

Уточняется, что это касается как легализации продаж алкогольных напитков в бутылках, так и розлива в общепите.

На сегодняшний день продажа спиртных напитков на рынках в России запрещена. Ведомство предлагает разрешить реализацию алкогольной продукции на оптовых и розничных торговых площадках при условии, если продавцы или заведения общественного питания получат необходимые лицензии.

В Минпромторге считают, что такая мера создаст в России новые рынки и улучшит функционирование действующих точек. Кроме того, отмечают в ведомстве, легализация продаж спиртного в подобных общественных точках позволит сократить случаи маскировки рынков под объекты другого назначения, например торговые ряды.

До этого сообщалось, что представитель по защите прав предпринимателей в России Борис Титов и Федерация рестораторов и отельеров предложили разрешить предприятиям общественного питания продавать алкоголь навынос, аналогично магазинам.

Ранее в Минсельхозе поддержали идею об онлайн-продаже алкоголя.

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