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В Минсельхозе заявили о намерении сдержать рост цен на молочные товары

Патрушев попросил производителей не допускать резкого роста цен на молоко

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Николай Хижняк/РИА «Новости»

Минсельхоз будет предпринимать все усилия, чтобы молочная продукция в стране оставалась доступной по цене. Об этом заявил в ходе 25-го съезда Национального союза производителей молока министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, передает РИА Новости.

Выступая на съезде, Патрушев попросил их следить за динамикой и не допускать резких подорожаний. По его словам, в противном случае министерству придется принимать непопулярные меры регулирования рынка.

Министр напомнил, что в прошлом году, когда из-за перепроизводства упали закупочные цены на молоко, Минсельхоз расширил возможности экспорта молочной продукции. Это позволило сбалансировать внутренний рынок и скорректировать розничные цены.

С начала 2023 года цены на питьевое молоко в России выросли примерно на 0,5-0,6%, по данным Росстата. В целом за прошлый год подорожание составило около 0,5%.

До этого в Минсельхозе отреагировали на рост цен на продукты первой необходимости.

Ранее Минсельхоз предложил временно запретить экспорт яиц из России.

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