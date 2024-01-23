Экономист рассказал, когда в России упадут ставки по кредитам

На ближайшем заседании, которое пройдет 16 февраля, Банк России скорее всего сохранит ключевую ставку на уровне 16%. Такое мнение в эфире «Радио 1» озвучил директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. По его словам, в первом полугодии регулятор будет наблюдать за инфляцией в стране.

«Показатели по инфляции по началу года будут для них важными. Но суть в том, что традиционно у нас инфляция в конце года росла, а в этот раз ситуация изменилась на противоположную. Инфляция сопротивлялась и даже было какое-то снижение. Поэтому посмотрим, какими будут данные по результатам января», — сказал эксперт.

Он добавил, что Центробанк РФ может понизить ключевую ставку к лету, после чего снизятся ставки по кредитам.

Ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута до этого говорил, что в ближайшее время для россиян станут еще более недоступными жилищные кредиты. Рынок ипотеки, по его словам, значительно сократится.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, сколько ипотечных кредитов получили россияне.