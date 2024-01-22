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Для табачной продукции хотят ввести учетно-контрольные специальные марки

Комитет Госдумы одобрил замену табачных акциз на учетно-контрольные спецмарки

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Комитет Государственной думы Российской Федерации по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о введении учетно-контрольных специальных марок для маркировки табачной продукции вместо акцизных марок. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект предполагает, что новый тип марок планируется наносить на упаковку табачной продукции, на вейпы и жидкости для них.

В случае рассмотрения и принятия нововведения Госдумой законопроект может вступить в силу с 1 апреля 2024 года.

С 15 января 2024 года обязательная маркировка алкогольной продукции распространяется в России на все виды упаковки пива и слабоалкогольных напитков, включая алюминиевые банки.

Россия начала внедрять обязательную маркировку пива и слабоалкогольной продукции с 1 марта 2023 года. Производителям надлежало зарегистрироваться в системе «Честный знак». С 1 апреля стартовала маркировка пива в кегах, с 1 октября — в стекле и пластике.

В начале декабря Валентина Матвиенко предложила ввести акцизы на медицинский спирт.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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