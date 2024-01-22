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Персонал ЕЦБ оценил работу Лагард отрицательно

Politico: опрошенные сотрудники ЕЦБ критически относятся к руководству Лагард

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Larry Downing/Reuters

Большинство участников опроса профсоюза персонала ЕЦБ оценили работу председателя банка Кристин Лагард как «очень плохую» или «плохую». Об этом сообщает издание Politoco со ссылкой на результаты опроса.

В нем приняли участие 1159 из примерно 4500 сотрудников ЕЦБ. Это резко контрастирует с высокими оценками предшественников Лагард — Марио Драги и Жан-Клода Трише. Комментарии в опросе указывают на недовольство излишней политизацией Лагард и продвижением ею личной повестки в ущерб репутации ЕЦБ.

Кроме того, 59% респондентов выразили недоверие или очень низкое доверие исполнительному совету ЕЦБ из 6 человек. Это резкое падение по сравнению с прошлогодним опросом.

В отчете приводится случай давления члена совета Фрэнка Элдерсона на профсоюз после начала опроса. Элдерсон оспаривал право задавать вопросы о личной эффективности Лагард и решения ЕЦБ по денежно кредитной политике.

В начале октября Кристин Лагард раскритиковала экономическую модель Европы.

Ранее глава ЕЦБ назвала сроки возвращения инфляции в норму.

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